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17.08.2020 11:16
Рубрика: Власть

Пять томских вузов готовы к участию в программе академического лидерства

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Сразу пять университетов Томской области могут стать участниками новой федеральной программы академического лидерства, которая сменит программу повышения международной конкурентоспособности "5-100".
Фото: Алена Кардаш/ ТАСС Фото: Алена Кардаш/ ТАСС
Фото: Алена Кардаш/ ТАСС

Об этом заявил глава региона Cергей Жвачкин на открытии стратегической сессии, посвященной программе академического лидерства. Мероприятие проходило в Томском государственном университете (ТГУ).

Губернатор, возглавляющий наблюдательные советы двух томских национальных исследовательских университетов, отметил достижения ТГУ и Томского политехнического университета (ТПУ) в программе "5-100". Вузы активно участвуют в интеграционных процессах в рамках проектов "Большой университет" и по созданию в Томской области научно-образовательного центра мирового уровня.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Успехи наших университетов - это результат повседневного труда тысяч людей, - сказал Сергей Жвачкин. - Сейчас российское Министерство науки и высшего образования ведет перезагрузку проекта "5-100". Программа повышения конкурентоспособности будет позиционироваться как программа стратегического академического лидерства. Ее цель - достижение десятого места в мире по присутствию российских вузов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов.

Губернатор высказал уверенность в том, что все пять томских университетов, подведомственных Минобрнауки и Минздраву, отвечают входным критериям для участия в программе и готовы доказать свою конкурентоспособность.

Особо Сергей Жвачкин отметил заслуги университетов в прорывных проектах в области цифровых технологий, глобального климата, биомедицины, больших данных, микроэлектроники и других. А также готовность вузов осуществлять научные исследования мирового уровня.

- Вместе нам предстоит обсудить "образ будущего" Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций, сформулировать основные цели, задачи и приоритеты университетов для участия в конкурсе Минобрнауки, - обратился глава области к участникам стратсессии.

Стратегическая сессия по программе академлидерства проходит в Томске 17-19 августа. В ее работе принимают участие руководители профильных ведомств администрации области, ректоры томских университетов и представители академических институтов, а также различных подразделений "Сколково".

Справка "РГ"

По данным главы региона, Томский госуниверситет - в первой лиге мирового рейтинга QS, занимает там 250-е место, ТПУ - пока во второй лиге, на 401-м месте. В то же время заметны результаты вузов в предметных рейтингах QS, где ТПУ на 26-м месте по направлению "нефтегазовое дело" и 51-75-х - по направлению Mechanical Engineering. У ТГУ - 101-е место в Шанхайском рейтинге по металлургии.

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