Стали известны подробности ДТП на Алтае с пятью погибшими

В управлении МВД по Алтайскому краю озвучили подробности смертельного ДТП, произошедшего минувшей ночью в Рубцовском районе и унесшего жизни пяти человек. По данным полиции, автомобиль ВАЗ-2107 с пятью молодыми людьми выехал на встречную полосу и попал под грузовик.

- Личность водителя, находившегося за рулем "семерки", пока не установлена, - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. - По предварительной версии, ВАЗ-2107 ехал со стороны города Рубцовска в сторону Барнаула. Водитель в темное время суток, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Renault Midlum.

В результате столкновения все, кто находился в легковом автомобиле, погибли на месте. Это трое мужчин 1982, 1989 и 1985 годов рождения, а также две женщины, личности которых пока не установлены.

56-летнему водителю Renault Midlum медики оказали помощь на месте аварии - у него ушибы голени. Госпитализация ему не понадобилась.

На фото- и видеоматериалах, предоставленных пресс-службой регионального управления МВД, видно, что после лобового удара у "семерки" снесло весь кузов.

Страшная авария В Рубцовском районе произошла 17 августа 2020 года в 00 часов 05 минут по местному времени на 265 километре автодороги А-322 "Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан" в 5 километрах от станции Мамонтово.