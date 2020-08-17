В скором времени в Томской области начнется уникальный в своем роде судебный процесс. На скамье подсудимых будет сидеть человек, который сам никого не убил и не ограбил. Он лишь организовывал преступления, руководил теми, кто грабил и убивал. Он - "вор в законе", носитель высшего криминального титула.

Один лишь факт того, что человек носит звание "вор в законе", может стать основанием для обвинения. Фото: УМВД России по Томской области

И только за это ему может грозить до 15 лет колонии. Потому есть все основания считать, что новая статья Уголовного кодекса (210.1), которая ввела жесткое наказание за один лишь факт обладания высшим воровским званием, начнет с этого момента действовать в полную силу.

Как говорится, старт дан. Судебная практика начала нарабатываться. А это значит, что через несколько лет судебные процессы, подобные тому, который скоро начнется в Томской области, станут либо обычным делом, без ореола сенсации, либо - наоборот, редкостью. По причине исчезновения официальных обладателей воровских титулов как криминального вида.

Первым, кто оказался на скамье подсудимых по новой статье, стал Николай Кузьмичев, известный в криминальной среде как Коля Томский. Он, как значится в обвинении, подготовленном следователями, "с 2013 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде".

По мнению правоохранителей, свой авторитет фигурант этого уголовного дела "использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей".

О его задержании и аресте было объявлено в конце мая 2019 года. То есть спустя месяц после того, как в Уголовном кодексе появилась статья 210.1.

Пик "законников" пришелся на 90-е годы. Тогда численность лидеров воровского сообщества, по некоторым подсчетам, превышала тысячу человек

Маховик запущен. На днях в Дагестане окончено следствие по уголовному делу вора в законе Шамиля Магомедова. Этот человек известен в криминальных кругах как Шамиль Смолянский. Управление СК по Республике Дагестан заявило, что деятельность этого гражданина "создает угрозу общественной безопасности России". А "угроза, исходящая от Магомедова, заключается в том, что он организует, руководит и координирует преступную деятельность в Дагестане благодаря своим положению, авторитету и влиянию в криминальной среде".

И, судя по имеющейся информации, в заключении дагестанских следователей преувеличений нет.

К примеру, год назад в исправительной колонии N 7 в Дагестане несколько осужденных пытались устроить бунт. Бунтом из СИЗО руководили двое воров в законе - Зиявудин Абдулхаликов, которого в его мире зовут Зява, и Шамиль Магомедов - Шамиль Смолянский.

У Магомедова богатая криминальная биография. Он неоднократно судим за "имущественные преступления". А короновали Магомедова почти девять лет назад после личного одобрения вора в законе Аслана Усояна - на тот момент лидера преступного мира России, известного под именем Дед Хасан. Расследование этого уголовного дела практически завершено.

Третьим в очереди в суд стоит уголовное дело вора в законе из Красноярского края. На днях краевая прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против Кости Канского. По паспорту имя гражданина - Константин Найбауэр. Его также обвиняют в "занятии высшего положения в преступной иерархии" по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, свое высокое криминальное положение этот человек занимает с 1997 года и занимается "организацией и руководством преступной деятельностью на всей территории Красноярского края". И эти суды - только начало.

Справка "РГ"

"Закон для воров в законе" внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в тех статьях, где говорилось о противодействии организованной преступности.

Расцвет так называемых законников пришелся в нашей стране на 90-е годы. Тогда численность лидеров воровского сообщества в России, по некоторым подсчетам, превышала тысячу человек. Подсчитать количество воров в законе сложно, даже если учесть, что МВД и пресса иногда публикуют подобную статистику. Из нее выходит, что больше всего воров в законе было в 1998 году - 1600. Десять лет назад была озвучена в СМИ другая цифра - 149 воров в законе. Некоторые эксперты считают, что их около 200 человек.

По подсчетам портала "Прайм Крайм", сегодня численность "генералов" воровского сообщества составляет 227 человек. Из них на свободе - 168, в розыске - 9, под следствием - 16, а отбывают наказание в заключении - 59.

С того момента, как заработал новый закон, многие криминальные лидеры поспешили уехать из страны. Точную цифру убывших ни правоохранители, ни независимые эксперты не называют.