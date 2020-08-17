В Чечне 11-летняя девочка задохнулась на самодельных качелях

Новости

Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17:12
Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает 17:00
Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии 16:59
Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец 16:42
Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию 16:38
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 16:37
Названы место и время прощания и похорон Николая Губенко 16:36
Глава Совфеда выразила соболезнования в связи с кончиной Губенко 16:35
Добровольцы испытаний вакцины от COVID-19 получат 148 тысяч рублей 16:32
"Белавиа" продлила приостановку полетов в Россию до конца августа 16:25
Адвокат: Михаилу Ефремову поставили диагноз 16:08
В Германии упал воздушный шар с пассажирами 16:00
В ЕР предложили продлить возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств 15:57
Букингемский дворец впервые за 200 лет покажет публике свои шедевры 15:54
В Чехии с 1 сентября введут масочный режим в общественных местах 15:53
В скальном монастыре Сумела в Турции прошла первая за 10 лет литургия 15:38
В Москве неизвестные избили и ограбили женщину в ее квартире 15:35
Вышел русский трейлер мультфильма про маленького Лавкрафта и Ктулху 15:33
Составлен рейтинг ягод, снижающих риск образования тромбов 15:30
В России преступник более 10 лет скрывался, меняя внешность и отпечатки 15:08
Работникам соцучреждений выплатили 9 млрд рублей за работу в пандемию 14:43
Лукашенко: Власть в Беларуси "никогда не падет" 14:37
От рака умерла актриса из "Игры" Финчера Линда Мэнз 14:37
Средняя цена российской нефти Urals составила 44,25 доллара за баррель 14:36
Названы районы Москвы, где квартиры продаются со скидками 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 16:43
Рубрика: Происшествия

В Чечне 11-летняя девочка задохнулась на самодельных качелях

Текст: Роман Кияшко

В Чечне роковая случайность привела к гибели 11-летней девочки. Веревка от качелей, которая затянулась вокруг шеи ребенка, стала причиной смерти несовершеннолетней.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области
В Мурманской области умер пассажир перевернувшегося в море каяка

Как заявили "РГ" в прокуратуре ЧР, трагедия произошла 15 августа в Веденском районе республики. Тело ребенка обнаружили во дворе частного домовладения. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья - несовершеннолетняя запуталась головой в самодельных качелях.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. К делу присоединились следственные органы. Предстоит выяснить точную причину случившегося, а также условия жизни и воспитания ребенка.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

Главное сегодня

Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем