В Чечне 11-летняя девочка задохнулась на самодельных качелях

В Чечне роковая случайность привела к гибели 11-летней девочки. Веревка от качелей, которая затянулась вокруг шеи ребенка, стала причиной смерти несовершеннолетней.

Как заявили "РГ" в прокуратуре ЧР, трагедия произошла 15 августа в Веденском районе республики. Тело ребенка обнаружили во дворе частного домовладения. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья - несовершеннолетняя запуталась головой в самодельных качелях.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. К делу присоединились следственные органы. Предстоит выяснить точную причину случившегося, а также условия жизни и воспитания ребенка.