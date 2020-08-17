Балтфлот начал крупные авиаучения под Калининградом

Более 20 самолетов и свыше 400 военнослужащих авиасоединения морской авиации Балтийского флота участвуют в плановом летно-тактическом учении, начавшемся в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в учении задействованы экипажи самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26.

В ходе учений экипажи Су-24 и Су-30СМ проведут бомбометание по мишенному полю и стрельбу неуправляемыми ракетами по береговым целям. Истребителям Су-27 предстоит перехватить самолеты, нарушившие границы Калининградской области, а также произвести электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

В это время вертолетчики в полигонах боевой подготовки отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.

Учение будет проходить днем и ночью. На него привлекается весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиасоединения, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Экипажи проведут пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения самолетов, сбросят бомбы весом от 100 до 500 килограммов. Также им предстоит отработать маневрирование в ходе воздушного боя и заход на цели в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.