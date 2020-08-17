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17.08.2020 15:21
Рубрика: Власть

Балтфлот начал крупные авиаучения под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Более 20 самолетов и свыше 400 военнослужащих авиасоединения морской авиации Балтийского флота участвуют в плановом летно-тактическом учении, начавшемся в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в учении задействованы экипажи самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Летчики Балтфлота разбомбили условного противника под Калининградом

В ходе учений экипажи Су-24 и Су-30СМ проведут бомбометание по мишенному полю и стрельбу неуправляемыми ракетами по береговым целям. Истребителям Су-27 предстоит перехватить самолеты, нарушившие границы Калининградской области, а также произвести электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

В это время вертолетчики в полигонах боевой подготовки отработают поиск и слежение за подводными лодками, авиационную поддержку береговых войск, доставку и высадку тактического десанта.

Учение будет проходить днем и ночью. На него привлекается весь летный и инженерно-технический состав подразделений авиасоединения, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Экипажи проведут пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения самолетов, сбросят бомбы весом от 100 до 500 килограммов. Также им предстоит отработать маневрирование в ходе воздушного боя и заход на цели в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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