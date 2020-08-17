На калининградца завели уголовное дело за несообщение о террористе

Житель Калининградской области подозревается в том, что не сообщил в правоохранительные органы о своем приятеле, воевавшем в Сирии на стороне террористической организации.

Как сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Калининградской области, согласно материалам следствия, мужчина достоверно знал об участии его знакомого в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Джабхат ан-Нусра - Джамаат Таухид валь Джихад".

То, что калининградец не сообщил об этом в правоохранительные органы, также является преступлением. Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ по статье 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении".

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до одного года. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.