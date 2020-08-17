Почему новгородская деревня потеряла звание огуречной столицы региона

На Новгородчине неурожай огурцов. При этом частники ежегодно сокращают огуречные наделы на своих огородах, а фермеры только начинают заниматься этим овощем. В этом году цены поднимать не стали из-за низкого спроса. "Огуречная столица" региона потеряла свой статус, ведь заманить туристов огурцами со дна реки Хотоня у новгородцев не получилось.

Центральный рынок Великого Новгорода оживает только три дня в неделю - с пятницы по субботу. Овощи и фрукты преимущественно из Краснодарского края, Белоруссии, Узбекистана. Из местного в августе - только огурцы. Все частники держат одну цену - 120 рублей за килограмм.

- Раза в три меньше в этом году урожай. Вот у меня гряды 22 метра, и раньше собирал по три-четыре ведра с каждой, а сейчас от силы три килограмма с гряды, - сетует Виктор из деревни Рогавка. - А цены даже ниже прошлогодних. Плохо берут. Огурец - не первой необходимости еда.

- В открытом грунте почти нет огурцов. Дни теплые были, а ночи холодные очень. Огурец растет ночью, когда больше 16 градусов температура, вот у меня три сотки теплиц, поэтому собираю и привожу на рынок по 100 килограммов примерно, а раньше привозил в два раза больше, - подтвердил сосед по прилавку Александр Егоров. - А огурцов все меньше, потому что выращивать некому. У меня никто из соседей уже не занимается огурцами. Я один остался в деревне огуречник.

Холынские огурцы когда-то пытались сделать кулинарным брендом, однако сегодня их производством занимаются всего две семьи

Далеко не все продавцы на рынке торгуют своим урожаем. Редко кто сознается, что просто перекупщик или дополнительно берет на реализацию овощи у соседей. Покупатели тоже смотрят: если два-три ведра на прилавке - может быть, и частник, а если мешки - профессиональный продавец. Наценка на огурцы - от 50 до 100 процентов.

- У меня с другом договоренность: он выращивает, а я продаю. Деньги пополам. Но очень много огурцов, большая плантация в Новгородском районе, и продать надо, поэтому дешевле отдаем - по 85 рублей, - рассказывает предприниматель Михаил. - В выходной день на одной точке уходит по 50-60 килограммов, в будни меньше - 15-20. С начала сезона уже примерно четыре тонны продал.

Огуречной столицей Новгородчины до недавнего времени считалась деревня Холынья. Всего тридцать километров от Великого Новгорода. Огурцы там выращивали еще при царе и возили в Петербург, и даже лет двадцать назад собирали до 800 тонн огурцов. Сегодня в Холынье огурцами профессионально занимаются только две семьи братьев Александра и Евгения Чикаловых.

- Вот мне 74 года уже, а всю жизнь огурцы выращивал. Раньше у меня восемь соток было гряды, а сейчас, может, одна сотка и будет всего, - поделился Евгений Чикалов. - Только под заказ сейчас огурцы выращиваю и солю в бочках. Одна бочка - 50 килограммов - 10 тысяч рублей. Но тут как договоримся. Сейчас вот я один топлю бочки с огурцами в речке, а раньше всей деревней солили и топили. А в сезон по 400 килограммов свежих через день отправлял в Ленинград.

Здесь стоит уточнить. В деревне Холынья огурцы солили всегда в деревянных бочках, которые закупоривали и в августе топили на дне местной речки Хотоня. Потом в конце декабря пробивали лед и доставали бочки со дна реки. Получается, что Хотоня была своеобразным холодильником для огурцов. В дубовых бочках на дне они хорошо хранились до нового урожая.

Холынские огурцы пытались сделать кулинарным брендом Новгородчины. Туроператоры мечтали возить туристов топить или доставать огурцы из реки. Но все идеи остались на бумаге или в интервью чиновников от туризма. Сегодня уже и Холынья не считается огуречной столицей, хотя район продолжает славиться огурцами.

Новгородцы рассказывают, что больше всего для выращивания огурцов в Новгородской области пригодны поля на северном берегу озера Ильмень (это как раз в районе деревень Холынья, Малое Лучно, Бронница) и села вдоль крупной реки Мста. Весной вода разливается и затапливает земли, нанося много ила. На своих огородах сельчане массово выращивают огурцы, а поля по большей части заняты картофелем. Ситуацию только начинают менять местные фермеры. Но огурец, в отличие от картофеля, продукт скоропортящийся и нежный.

- Две-три цены на огурцах можно зарабатывать. Себестоимость в этом году около 30 рублей за килограмм, а цена продажи свежих сейчас 100-110 рублей. Второй год я занимаюсь огурцами. И посадил в этом году 40 гряд, примерно полгектара. И сейчас через день снимаю по 150-200 килограммов, - поделился фермер из поселка Пролетарий Иван Пиреев. - Огурцы - это культура, которая дает доходность значимую и растянутую во времени. В том числе и переработка.

Для организации засолки нужны: цех, бочки, погреба или холодильники. Готовый продукт становится дороже раз в пять, но только через несколько месяцев. Огурцы - это стабильные, но не быстрые деньги.

- Десять лет уже занимаюсь переработкой огурцов, которые закупаю у населения. В этом году закупочная цена сейчас держится - 60 рублей за килограмм, - рассказал Иван Пиреев. - Соленые продаю потом в детские сады, больницы, столовые, и идут они уже по 120-150 рублей. Каждый год засаливаю обычно по пять, а то и восемь тонн, вот в этом году уже 10 тонн заготовил. Уже все бочки заняты.

Малосольные или соленые огурцы у частников дороже - 200 рублей за килограмм круглый год. Дубовую бочку для засолки сегодня можно купить за 3,5-4 тысячи рублей. В течение всего года она требует тщательного ухода. Пластиковая намного дешевле и стоит около одной тысячи рублей. Если хранить соленья в погребе, то сейчас новгородцы предпочитают покупать пластиковую тару. Классические технологии и объемы остались в прошлом.

- Да некому просто больше заниматься огурцами, молодежь круглый год вон свежие купит в супермаркете, - сетует Евгений Чикалов. - Никому больше не нужны ни бочки, ни огурцы. Кругом одни дачники остались. Мы по 100 тонн огурцов солили и все в речке топили, и везли в Ленинград, в Мурманск. Все, нет больше промысла. Никому ничего не надо.