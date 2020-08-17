Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой

Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийский морем.

Неизвестная воздушная цель, которая приближалась к российской границе, была обнаружена в 17 августа российскими средствами контроля воздушного пространства, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Для опознания цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - отметили в Центре.

После разворота разведчика ВВС США от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.