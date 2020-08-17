В Калининграде на стройке погиб 16-летний рабочий

Новости

На Кубани в крови мужчины, махавшего младенцем, нашли наркотики 13:45
У экранизации романа Кинга "Почти как "Бьюик 8" появился режиссер 13:45
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в мире и безопасность туристов 13:33
Почти все задержанные в ходе протестов в Беларуси освобождены 13:15
"Запорожец-мыльницу" со скромным пробегом продают за 700 тысяч рублей 13:03
Завершается работа над фильмом-сказкой "Последний богатырь-3" 12:43
СМИ: ЦСКА предложил 10 млн евро за игрока "Спортинга" 12:43
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск 12:38
Столичные психологи помогут школьникам подготовится к 1 сентября 12:37
На съемках боевика с Крузом "Миссия невыполнима 7" произошел взрыв 12:30
Налоговая служба Канады закрыла онлайн-сервисы из-за кибератаки 12:13
Сбербанк снизил ставки по вкладам 12:07
Почта России компенсирует весенние задержки экспорта 11:59
Найдена актриса на роль принцессы Дианы в "Короне" 11:57
В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года 11:53
Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси 11:41
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины 11:38
Видео: автомат АН-94 "Абакан" сравнили с АК-74 11:32
Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет 11:30
Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится тепло 11:29
Часть коллектива Белтелерадиокомпании объявила о забастовке 11:24
У фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" появится сиквел 11:15
Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими 10:52
Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом Лукашенко 10:35
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 12:43
Рубрика: Происшествия

В Калининграде на стройке погиб 16-летний рабочий

Текст: Светлана Песоцкая

16-летний подросток разбился насмерть при падении с 6-метровой высоты на стройплощадке в Калининграде.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, трагедия произошла на одном из объектов, расположенных на улице Артиллерийской областного центра. Молодой человек, выполнявший строительные работы на высоте около шести метров, упал на землю.

В Тихвине 10-летний мальчик разбился насмерть при падении на пути

По версии следствия, ответственным за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ не был проведен должный инструктаж с работником по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека. Допрашиваются свидетели, изымается документация, назначен ряд судебных экспертиз.

Проверку соблюдения трудового законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности на территории строительной площадки начала и прокуратура Калининградской области.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область ЧП на стройках

Главное сегодня

Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем