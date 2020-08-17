В Калининграде на стройке погиб 16-летний рабочий

16-летний подросток разбился насмерть при падении с 6-метровой высоты на стройплощадке в Калининграде.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, трагедия произошла на одном из объектов, расположенных на улице Артиллерийской областного центра. Молодой человек, выполнявший строительные работы на высоте около шести метров, упал на землю.

По версии следствия, ответственным за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ не был проведен должный инструктаж с работником по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека. Допрашиваются свидетели, изымается документация, назначен ряд судебных экспертиз.

Проверку соблюдения трудового законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности на территории строительной площадки начала и прокуратура Калининградской области.