В Ленобласти на берегу озера нашли бочки с неизвестным веществом

Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области проводят проверку по факту обнаружения 12 бочек с неизвестным веществом в районе озера Волоярви.

Об этом сообщили в региональной администрации.

- Для определения содержимого на место были направлены химико-радиометрическая лаборатория управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области и лаборатория Роспотребнадзора, - уточнили чиновники. - После получения результатов исследования будет разработаны меры по ликвидации объектов.

До выяснения содержимого бочек и установления хозяина груза территория огорожена.

"Угрозы окружающей среде не выявлено", - добавили в администрации.