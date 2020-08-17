В Мурманской области умер пассажир перевернувшегося в море каяка

Прогулка четырех туристов-каякеров по Кандалакшскому заливу Белого моря окончилась трагедией. Из-за сильного ветра и волн перевернулся каяк, в котором находились трое взрослых и один ребенок.

Пострадавших удалось поднять из воды, поскольку они были в спасжилетах. Но один из них, председатель турклуба "Сариола" города Мончегорска Алексей Бабурин, позже скончался в больнице из-за переохлаждения.

- Это произошло 16 августа в районе дачного поселка Вешнаволок, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. - Сложные погодные условия и высокие волны не помешали обнаружить лодку, находящуюся в 900 метрах от берега, однако затруднили поиск пострадавших.

К месту аварии сразу же выдвинулись сотрудники Центра ГИМС инспекторского участка Умба в составе двух человек и одной единицы техники. Главным управлением МЧС России по Мурманской области был организован оперативный штаб по поисково-спасательным работам, позже группировка была дополнительно усилена сотрудниками других экстренных ведомств.

На момент обнаружения все найденные были живы, без травм, но у каждого обнаружены разные степени переохлаждения. Трое были доставлены в больницу поселка Умбы, один человек от госпитализации отказался. Алексея Бабурина медикам спасти не удалось.

- Это не укладывается ни в голове, ни в сердце, - говорит Алена Цветкова, коллега погибшего. - Алексей Анатольевич стоит перед глазами, всегда улыбающийся, неунывающий, жаждущий новых приключений и покоренных высот. Светлая ему память!