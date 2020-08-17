Относительно недавно появившаяся услуга каршеринг сразу же породила и проблемы, в том числе и криминальные. Казалось бы, все удобно и недорого: можно ездить на автомобиле, не будучи его владельцем. Достаточно выполнить ряд упражнений в виртуальном пространстве и сесть за руль. А потом где-нибудь припарковать машину и забыть про нее. Но на появление нового бизнеса отреагировали аферисты.

Они разделились на две категории. Первая - те, кто по каким-то причинам не может пользоваться автомобилем, но очень хочет порулить. Например, человек лишен прав. Поэтому он под чужим именем заказывает каршеринг. Вторая - те, кто продает всем желающим фальшивые аккаунты. В полиции корреспонденту "РГ" рассказали, что в УК предусмотрены меры для каждой категории таких нарушителей. Для тех, кто пользуется чужим именем для управления автомобилем, есть статья про угон. Для продавцов фальшивых аккаунтов - статья об использовании чужих личных данных. Именно такого мошенника и задержали в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник зарегистрировал на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам проката автомобилей. Для этого он применял специальные компьютерные программы. В качестве документов, необходимых для регистрации, использовались приобретенные через сеть интернет фотокопии чужих паспортов и водительских удостоверений. Затем мошенник продавал созданные им учетные записи по цене от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, публикуя объявления в одном из популярных мессенджеров. Задержали афериста сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в тот момент, когда он пытался скрыться за рубежом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ. За использование чужих данных он может потерять свободу сроком до пяти лет.