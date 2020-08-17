В Петербурге мужчина сбросил женщину с третьего этажа

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел накануне в поселке Шушары. О том, что на козырьке одной из парадных многоквартирного дома по улице Вишерской лежит женщина, в дежурную часть регионального ГУ МВД России сообщили медики.

- Установлено, что в подъезде дома по указанному адресу мужчина во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, оттащил женщину на общий балкон третьего этажа, где сбросил вниз, - сообщили в главке.

По версии правоохранителей, в ссоре принимали участие еще двое мужчин, сейчас все трое задержаны. Кроме того, выяснилось, что один из участников инцидента находится на территории нашей страны незаконно - после запрета мужчина поменял фамилию и имя и по новому паспорту въехал в РФ.

- В отношении пострадавшей женщины и еще одного мужчины составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, - рассказали в полиции. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.