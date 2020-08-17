Вологодский школьник получил смертельный удар током на даче

В одной из деревень Белозерского района школьника убило током на даче. Региональный Следственный комитет назначил проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Трагедия случилась в воскресенье. 16-летний житель Вологды, который вместе с родителями отдыхал на даче, по одной из версий следствия, шел босиком по мокрой траве и случайно прикоснулся к электропроводу, который был протянут по воздуху к бане. Удар током стал для него смертельным.

Следователи выясняют все причины ЧП, устанавливают обстоятельства смерти подростка. После этого будет принято процессуальное решение.