Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой

Свой юбилей главная городская газета кубанской столицы "Краснодарские известия" отметила выставкой лучших работ фотожурналистов, которые в разные годы работали в издании. Среди них есть снимки корреспондента "РГ" Владимира Аносова, который два года проработал в издании.

Выставка разбита на две части. Одна организована в фойе редакции, а другая - в центре современного искусства "Типография". В экспозиции - 120 репортажных снимков, публиковавшиеся на страницах газеты.

Первый номер "Краснодарских известий" вышел 17 августа 1990 года. Ежедневное городское общественно-политическое издание было учреждено мэрией краевой столицы. Начало 1990-х годов было самым счастливым для журналистов временем. "Краснодарские известия" стали настоящим печатным хитом среди жителей.

- Для них рождение городской газеты стало событием, - рассказывает заведующий отделом фотоиллюстраций "Краснодарских известий" Иван Журавлев. - В советское время появление издания такого формата было практически невозможным делом. Тогда считалось, что, если город не миллионник, ему своя газета не нужна. Очень долго добивались разрешения, преодолевая чиновничье сопротивление. И если бы не настойчивость тогдашнего мэра Краснодара Валерия Самойленко и известного журналиста Вячеслава Смеюхи, ставшего первым главным редактором "Краснодарских известий", ничего бы не получилось.

Иван Журавлев в газете работает с самого первого дня ее основания. Через объектив своей камеры он видел, как меняется Краснодар и его жители. Сегодня с ним с удовольствием встречаются его коллеги, чтобы обсудить новые темы и вышедшие номера.