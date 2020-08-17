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17.08.2020 19:40
Рубрика: Экономика

"Золотой час" короче

Качественные дороги к больницам помогают вовремя оказать экстренную медицинскую помощь
Текст: Роман Кияшко (Ставрополь) , Роман Мерзляков (Волгоград) , Яна Шамаева (Ижевск - Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Жизнь человека зависит порой не только от врача, но, как это ни странно звучит, и от дороги. "Скорая" по ухабам и кочкам доберется до клиники дольше, чем по гладкому асфальту, а каждая минута на счету. Но есть нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", и благодаря ему сегодня ремонтируют 800 подъездов к медучреждениям. Вот некоторые примеры из регионов.
Скорость для неотложки важна: чем раньше медики примут меры, тем больше шансов спасти жизнь. Фото: РИА Новости Скорость для неотложки важна: чем раньше медики примут меры, тем больше шансов спасти жизнь. Фото: РИА Новости
Скорость для неотложки важна: чем раньше медики примут меры, тем больше шансов спасти жизнь. Фото: РИА Новости

Скорость для неотложки важна. У врачей в ходу такое понятие, как "золотой час": чем раньше приняты меры, тем больше шансов спасти жизнь. Главный врач волгоградской клинической больницы N 25 Наталья Ляхова даже сказала, что сейчас можно говорить о "платиновой минуте". Настолько высока ценность своевременной помощи.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Но лишь бы дороги были хорошие. В администрации Волгоградской области "РГ" заверили, что с этим все нормально: по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе сделают 40 подъездных путей к больницам. "Везде будет новое дорожное полотно, отремонтируют тротуары и обустроят пешеходные переходы, установят светофоры и барьерные ограждения, нанесут разметку. За минувший год уже восстановили несколько путей к медучреждениям", - рассказали в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на Елецкой есть две поликлиники. Волгоградка Надежда Соколова испытала на себе качество подъезда к одной из них. "Весной обращалась в травмпункт. Дорога нормальная. И дойти до дверей можно без проблем - хорошей плиткой выложили", - отметила горожанка.

Возле 16-й больницы ситуация была совсем плачевная.

- Покрытие было убитое, тротуары отсутствовали. В выбоинах всегда скапливалась вода. После дождя машина пыталась проехать - колеса в лужах скрывались, - вспоминает главврач Сергей Захаров. - А представьте, что "скорая" везет больного с запущенным аппендицитом. Там любое перемещение тела отдается жуткой болью в животе. А тут был ухаб на ухабе. Теперь все радуются, что дорогу отремонтировали. И мы довольны, и пациенты. Разница между тем, как все выглядело и как сейчас, просто огромная.

Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" сегодня ремонтируется 800 подъездов к медучреждениям

В 2020 году в нацпроект вошли еще 19 объектов, в которых расположены 27 медицинских организаций Волгоградской области.

В Ижевске тоже строятся качественные дороги к лечебницам. Теперь стало удобнее, например, добираться до городской больницы N 3. Кроме ремонта проезжей части здесь оборудовали новый тротуар, чтобы подходы к больнице были комфортнее для пенсионеров, мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Последних в этом году даже включили в комиссию по проверке дорожного ремонта и благоустройству территорий, а во время приемки этого подъезда к больнице учли все их замечания.

Отремонтированная дорога находится в частном секторе Ижевска, и некоторые проезды здесь были гравийные, по ним даже молодым и обутым в кроссовки людям сложно идти, не говоря уже о пожилых и людях с ограниченными возможностями здоровья, поэтому появившемуся здесь асфальту люди действительно рады.

- Рядом с больницей так и должно быть - без препятствий. Это же учреждение, куда надо срочно доехать или дойти. И порой каждая минута на счету, - говорит местная жительница Татьяна Николаева.

Новую дорогу оценили и молодые мамы с колясками. "С тротуара теперь появился асфальтированный скат. Это очень удобно, без каких-либо усилий попадаешь в клинику", - говорит Наталья Петухова.

Фото: Администрация губеранатора Пермского края
В этом году в Пермском районе отремонтируют еще пять участков дорог

В Кирове в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировали проезд от улицы Ленина к инфекционной клинической больнице - на этот участок регулярно жаловались горожане. Кроме того, здесь обновили тротуар, сделали съезды для маломобильных граждан, восстановили пешеходную зону и обустроили долгожданную парковку.

На Ставрополье в этом году ремонтируют семь дорог, ведущих к учреждениям здравоохранения. При этом три из находятся в Ставрополе. Так, на улице Тухачевского расположен крупный медицинский комплекс. Здесь соседствуют поликлиника N 6, детская поликлиника N 3, роддом и больница скорой помощи. Поблизости - жилой комплекс. Тем не менее большая парковка напротив медучреждений вмещает посетителей. "В будние дни здесь много людей, но все могут найти, где припарковаться", - пояснили в администрации поликлиники N 6.

Кстати, дороги, ведущие к больницам и поликлиникам, в рамках нацпроекта ремонтируют не только в крупных городах Ставрополья, но и в небольших селах.

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