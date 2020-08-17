На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека

В Туапсинском районе Кубани сегодня ночью произошла серьезная авария. По информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, жертвами столкновения двух автомобилей стали три человека.

ДТП произошло в 1.20 ночи на 1447-м километре автотрассы "М-4 Дон" недалеко от города Туапсе. По предварительным данным, 32-летний водитель за рулем Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

В результате удара погибли водитель Lada Granta, 31-летний водитель и 27-летний пассажир Lada Priora. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции региона просят водителей строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что любой выезд на встречную полосу является маневром, который может завершиться трагедией. Только за истекшие выходные на дорогах Краснодарского края зафиксировано 55 ДТП, шесть человек погибли и 65 пострадали. Именно по причине выезда на полосу встречного движения произошло два дорожно-транспортных происшествия, унесших жизни четырех человек.