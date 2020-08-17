На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей

В санаторий Адлерского района Сочи на отдых из разных регионов страны съехались дети российских врачей, скончавшихся от COVID-19, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Всего на курорт прибыли девять детей и члены их семей из Новосибирска, Перми, Курска, Пензы, Санкт-Петербурга и Дагестана. Корреспондент "РГ" встретилась с ними.

34-летняя Екатерина Меликаева приехала в Сочи из Курска со своей шестилетней дочерью Юлианой. 35-летний папа девочки работал фельдшером в скорой медицинской помощи и, спасая заболевших от коронавируса пациентов, погиб от опасного заболевания.

- Первые признаки коронавируса у мужа появились 30 мая - поднялась температура, пропало обоняние, - вспоминает вдова. - Но он был настроен оптимистично: был уверен, что выздоровеет к свадьбе своего брата, которую назначили на 20 июня, и к нашему отпуску через два дня после этого торжества. Его положили в больницу 1 июня. На третий день КТ показало, что поражение легких составляет 70 процентов. Двадцать дней он находился в реанимации, 25 июня его не стало. Последний раз мы созванивались с ним 4 июня. Хронических заболеваний у него не было, только лишний вес - при росте 171 сантиметр он весил 120 килограммов.

Екатерина и Юлиана тоже переболели COVID-19. Екатерину положили в больницу 30 мая с 60 процентами поражения легких. Перед тем, как ее госпитализировали, у дочери поднялась температура - сначала до 38,5 градуса, но потом снизилась до 37,5. Она лечилась антибиотиками и противовирусными препаратами и находилась дома с бабушкой.

- 7 августа мы с мужем должны были отмечать годовщину свадьбы - 10 лет, а вместе прожили 11,5 года, - продолжает Екатерина. - Заранее забронировали путевку на курорт, которую пришлось отменить. Два года назад я приезжала в Лазаревский район Сочи в командировку, несколько раз отдыхали с семьей в Анапе. Юлиане мы не стали придумывать, где папа.

Юлия Николаевна Селянина, которой 72 года, прилетела в Сочи из Перми со своей 13-летней внучкой Вероникой, мама которой - врач-терапевт местной горбольницы 44-летняя Наталья Агишева - скончалась от COVID-19. В апреле заболела ее старшая сестра Ольга Душкина, тоже доктор, и младшая поднимала ее на ноги, передавая лекарства в больницу, а 26 мая, в свой день рождения, сама слегла в стационар.

- 27 мая ее положили в реанимацию, а 3 июня перевели в палату, где она находилась одна, - со слезами рассказывает Юлия Николаевна. - Почти до двух часов ночи мы с ней переписывались, она поела, чувствовала себя одиноко, все время просила меня не плакать. А утром мне позвонили и из больницы и сказали, что ночью она умерла.

Сын 70-летней Айшат Алибековой из Дагестана погиб, служа в Росгвардии, 11 лет назад. Но мать до сих пор не может говорить о трагедии, уточняя лишь, что "при исполнении служебного долга". Она приехала в Сочи с 17-летним внуком Шамилем и 11-летней внучкой Асей. Когда их папа умер, мальчику было всего пять лет, а девочка еще даже не родилась.

Путевки в санаторий и проезд до места отдыха в рамках ежегодной акции "Долг памяти" оплатил Нижегородский благотворительный фонд защиты семьи.

- Цель акции "Долг памяти" - показать детям погибших врачей и военнослужащих, что они не остались наедине со своим горем, - резюмируют организаторы. - Ребята десять дней бесплатно отдохнут на море, пройдут необходимое лечение в санатории и побывают на экскурсиях. А тем детям, которые из-за карантина не смогли приехать на отдых, будет оказана помощь в подготовке к новому учебному году - они получат ноутбуки. Путевки и ценные подарки для семей погибших врачей и военнослужащих оплачены за счет добровольных пожертвований организаций и неравнодушных людей.