В России преступник более 10 лет скрывался, меняя внешность и отпечатки

В Ростовской области сотрудники СК и полицейские задержали 40-летнего мужчину. По версии следствия, он причастен к совершению 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Краснодарском крае, а также в Ростовской, Московской и Челябинской областях.

Как сообщает пресс-служба СК по Москве, более десяти лет участник межрегиональной преступной группировки скрывался от следствия.

Находиться на свободе ему удавалось благодаря неоднократному изменению анкетных данных. Кроме того, задержанный произвел несколько пластических операций по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук.

Благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД России подозреваемый был изобличен и задержан. Его личность установлена с помощью экспертизы.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений по восьми статьям УК России, в том числе убийстве семи человек. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.