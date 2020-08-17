В Адыгее госпрограмма развития сел дала мультипликативный эффект

Во время рабочей поездки в Удмуртскую Республику министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в режиме видеоконференции провел с регионами всероссийское совещание. Были рассмотрены вопросы реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", а также ряд других актуальных тем. От Адыгеи в работе совещания принял глава республики Мурат Кумпилов.

Дмитрий Патрушев подчеркнул важность эффективного освоения федеральных средств госпрограммы, что влияет на улучшение жизни в сельской местности. От результативности мероприятий зависит и увеличение финансирования программы в будущем.

"Символично, что встреча проходит не в столице субъекта, а в обычном селе, что дает возможность своими глазами увидеть в сельской местности качественные изменения благодаря госпрограмме. Такой процесс масштабных перемен затронул сотни населенных пунктов страны. В 2020 году реализуется 132 проекта, которые включают строительство, ремонт, реконструкцию социальных объектов, инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое. По сути, программа является значительным шагом в глобальном развитии российского села", - сказал Дмитрий Патрушев.

Министр указал и на ряд накопившихся проблем, которые влияют на отток жителей из села. Исходя из анализа уровня комфорта сельских жителей, были сформированы ключевые задачи на первые шесть лет действия госпрограммы с учетом ее финансирования из федерального бюджета.

"Важно, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике, инструменты госпрограммы подтверждают свою эффективность. Наблюдается процесс переезда в сельскую местность городских жителей. Поэтому минсельхоз РФ готовит свои предложения по увеличению финансирования и продления программы до 2030 года", - отметил Дмитрий Патрушев.

На совещании также выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая сообщила о промежуточных итогах первого года реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Замминистра отметила, что среди популярных направлений - благоустройство территорий. Это обусловлено тем, что участие в формировании заявок принимают сами жители. В числе основных мероприятий - возведение социальных объектов, число заявок по которым существенно увеличилось по всем регионам страны. Особенно востребованы инженерные проекты - водоснабжение, газификация. Важным аспектом работы названа поддержка сельских специалистов, которая требует более пристального внимания местных органов власти.

Отдельно были рассмотрены вопросы создания новых ученических мест, модернизации инфраструктуры образования, доступности дошкольного образования, реализации программы "Земский учитель", которая стартовала в этом году. О стоящих в этом направлении задачах сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Дмитрий Патрушев отметил важность синхронизации всех ведомственных программ и национальных проектов для достижения максимального эффекта от проводимых мероприятий.

Далее была заслушана информация о ситуации в регионах. Слово было предоставлено, в первую очередь, представителям сельских территорий. От Адыгеи выступил глава Победенского сельского поселения Майкопского района Дмитрий Ушаков.

Он вышел на связь со строительной площадки в поселке Удобный, где завершается ремонт сельского дома культуры. Здание было построено в 1957 году. И только сейчас в рамках госпрограммы появилась возможность провести его полную реконструкцию.

"Всего в нашем поселении реализуется три проекта по "Комплексному развитию сельских территорий". На этом мы не собираемся останавливаться: подготовили еще четыре проекта, в том числе в жилищном строительстве для молодых семей. Благодаря госпрограмме мы получаем возможность пользовать такими же благами, что и горожане. Наши жители видят результаты этой большой работы и одобряют ее. Уверен, дальнейшая реализация программы позволит сдержать отток молодежи из села", - отметил Дмитрий Ушаков.

Далее глава Адыгеи Мурат Кумпилов привел еще один пример мультипликативного эффекта госпрограммы, который наблюдается в одном из предгорных населённых пунктов республики - в поселке Каменномостском. Там реализуется ряд проектов, которые сделали жизнь более комфортной, и приветствуются местными жителями.

Глава Адыгеи отметил, что в целом программа активно поддерживается селянами, и поблагодарил руководство министерства сельского хозяйства Российской Федерации за постоянное внимание и такую важную для страны госпрограмму.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что для республики, где больше половины населения - жители сельской местности, госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" имеет стратегическое значение.

"Мы получили действенный инструмент для ускоренного и эффективного решения накопившихся проблем - приведения в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры, газификации, доступности медицинских и образовательных услуг, обеспечения жильем специалистов АПК и социальной сферы, строительства и ремонта дорог. Благодаря комплексной работе в рамках госпрограммы мы сможем существенно повысить качество жизни на селе", - отметил Мурат Кумпилов.

Сейчас по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в плановом режиме реализуется 67 проектов. На эти цели в Адыгее направлено 917,3 миллиона рублей. Выделенные средства будут освоены полностью и в указанные сроки, подчеркнул глава РА.

Мурат Кумпилов также сообщил об эффективности еще одного инструмента господдержки - льготной сельской ипотеке, которая пользуется спросом у селян. Так, в республике уже выдано ипотечных кредитов на общую сумму 370 миллионов рублей, благодаря чему жителями приобретено свыше 12 тысяч квадратных метров жилья.

"Для нас очень важно, чтобы сельская территория развивалась, чтобы люди хотели здесь жить, работать и растить детей. Поэтому будем и дальше добиваться того, чтобы данная госпрограмма максимально эффективно работала. Так, на 2021 год отбор прошли 4 проекта республики на сумму более одного миллиарда рублей", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава РА также назвал важной инициативу министерства сельского хозяйства РФ об увеличении финансирования на следующий год этой эффективной и крайне актуальной для регионов госпрограммы.

В завершение Дмитрий Патрушев сообщил об основных критериях отбора заявок на последующий период и подчеркнул значимость исполнения всех стартовых обязательств программы, своевременного выполнения проектов.