В Армавире при пожаре в частном доме погибли хозяин и его гость

В Армавире следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибли двое мужчин.

"Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка пожара в одном из домов на улице Декабристов в Старой Станице, в результате которого погибли двое 37-летних местных жителей", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

По предварительным данным, поздно вечером 14 августа 2020 года в одной из комнат частного дома произошло возгорание. Увидев пожар, соседи вызвали пожарную службу, которая, локализовав огонь, обнаружила тела хозяина и его гостя. Предположительно причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.