В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка

В сочинском дельфинарии предположительно белуха (вид зубатых китов) укусила 11-летнего мальчика.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Ребенка с раной бедра доставили в больницу.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Уточняется, что мама пострадавшего отказалась писать заявление в полицию и претензий ни к кому не имеет.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе СК по региону, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.