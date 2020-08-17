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17.08.2020 17:43
Рубрика: Происшествия

В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В сочинском дельфинарии предположительно белуха (вид зубатых китов) укусила 11-летнего мальчика.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Ребенка с раной бедра доставили в больницу.

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Информация об этом появилась в социальных сетях. Уточняется, что мама пострадавшего отказалась писать заявление в полицию и претензий ни к кому не имеет.

Как "РГ" сообщили в пресс-службе СК по региону, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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