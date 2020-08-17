В Крыму автомобиль рухнул с пятиметровой опорной стены

В селе Верхнее Запрудное в Крыму легковой автомобиль Chevrolet при движении сорвался с опорной стены более пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи спинального щита транспортировали одну пострадавшую из автомобиля к машине скорой помощи.

- Второй пострадавший в помощи не нуждался, - пояснили в пресс-службе.

В связи с ДТП в ведомстве призвали автомобилистов выполнять требования правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.