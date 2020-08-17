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17.08.2020 20:11
Рубрика: Культура

За чистый Коктебель!

В Крыму пройдут фестивали Koktebel Jazz Party и RAP Koktebel
Текст: Алексей Вакуленко ("Российская газета", Феодосия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
В крымском поселке Коктебель начинается неделя живой музыки - 21 августа стартует международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. Он продлится до 23 августа включительно, а спустя два дня эстафету у него примет второй - RAP Koktebel.

Вопреки введенному в Крыму запрету на массовые мероприятия из-за коронавируса, глава республики Сергей Аксенов в качестве исключения разрешил провести оба фестиваля.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Из отечественных музыкантов в Koktebel Jazz Party примут участие Большой джазовый оркестр под управлением трубача Петра Востокова, ансамбль Якова Окуня, трио Даниила Крамера, певица Лариса Долина и Мариам Мерабова.

В программе фестиваля запланированы также выступления ансамбля Bril Family, биг-бенда Сергея Головни, Игоря Скляра вместе с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее "Лютого бенда", а также ансамбля Бразильского джаза Esh.

Имена зарубежных исполнителей организаторы фестиваля по обыкновению объявят в день открытия. Как и в предыдущие годы, звезды мирового джаза в рамках проекта "Джаз со скоростью света" в формате телемоста исполнят джазовые произведения вместе с коллегами из разных уголков планеты. Последний, по замыслу устроителей Koktebel Jazz Party, символически подтвердит, что джаз стирает все границы и способен объединять даже во времена карантинных ограничений.

Фестиваль RAP Koktebel, по словам его устроителей, должен продемонстрировать все многообразие рэп-культуры, соединив на своей площадке популярных и начинающих музыкантов. Участие в нем уже подтвердили такие именитые исполнители, как Lil Kate, Клава Кока и Кравц.

Основатель фестивалей - гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объявил девиз фестивальной Недели музыки в этом году: "За чистый Коктебель!". Он напомнил, что Koktebel Jazz Party и RAP Koktebel стали неотъемлемой частью жизни поселка.

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