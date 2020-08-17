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17.08.2020 10:44
Рубрика: Власть

В Новороссийск на испытания прибыл МРК "Грайворон" с "Калибрами"

Текст: Ирина Белова

В Новороссийск для проведения государственных испытаний прибыл оснащенный "Калибрами" новый малый ракетный корабль (МРК) "Грайворон". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

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Сейчас проводятся монтажные работы для надстройки корпуса корабля. После подготовительных работ экипаж МРК и команда завода-изготовителя приступят к проведению комплекса государственных испытаний.

После их завершения "Грайворон" примут в состав Черноморского флота. Он станет четвертым малым ракетным кораблем на Черном море, имеющим на вооружении высокоточное оружие - комплекс "Калибр-НК".

Ранее экипаж корабля прошел переподготовку в учебном центре Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Моряки стажировались на предприятиях, где изучили технические средства, корабельное оборудование и вооружение.

Справка "РГ"

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ РФ, - многоцелевые корабли класса "река - море". Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом "Калибр-НК".

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