В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже

В Таганроге двое мальчиков, в возрасте два и три года, выпали из окна на шестом этаже многоэтажного дома. От полученных травм один из братьев скончался на месте, а второй - умер в больнице.

По предварительным данным, двое детей, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку и выпали из окна квартиры.

На месте трагедии работают криминалисты и следователи.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", - сообщает пресс-служба СК России по региону.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой региона.