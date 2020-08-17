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17.08.2020 17:41
Рубрика: Происшествия

В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже

Текст: Николай Грищенко

В Таганроге двое мальчиков, в возрасте два и три года, выпали из окна на шестом этаже многоэтажного дома. От полученных травм один из братьев скончался на месте, а второй - умер в больнице.

Фото: УМВД России по Томской области
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По предварительным данным, двое детей, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку и выпали из окна квартиры.

На месте трагедии работают криминалисты и следователи.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", - сообщает пресс-служба СК России по региону.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой региона.

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