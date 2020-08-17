Жительница Сочи забрала из приюта слепого пса по просьбе Водяновой

Жительница Сочи забрала к себе домой из приюта бездомного слепого пса Гомера, которому еще щенком дети выжгли глаза зажигалкой.

"Гомер нашел себе дом! - написала на своей странице в Instagram известная супермодель и филантроп Наталья Водянова. - Знакомьтесь - это Тома, прекрасная художница, человек с обнаженным сердцем и новая мама Гомера! Тома и ее родные сегодня посетили приют для собак "Поводог" и забрали Гомера к себе домой в Сочи! Посмотрите, как счастлив Гомер! Я даже не знала, что у меня может быть так больно в сердце от счастья!"

Ранее Наталья Водянова рассказала, что неделю назад во время поездки в Сочи она познакомилась с Гомером.

"Добрым, прекрасным, слепым псом, будучи щенком ставшим жертвой издевательств дворовой ребятни. Вопреки этой жестокости, Гомер не потерял веру в людей, остался таким же нежным и доверчивым. После долгих и яростных споров и обсуждений дома наша семья решила, что мы, к сожалению, не сможем приютить Гомера в данный момент", - отметила она и попросила своих подписчиков приютить четвероногого друга, уточнив, что ему два года и у него есть все прививки, он прошел медосмотр.