Глава Югры вышла в прямой эфир вместе с многодетной матерью

Предстоящий новый учебный год вызывает вопросов не меньше, чем повсеместный переход на дистанционку еще полгода назад. Если разрешат пойти в школу, то как - в масках или нет? Будут ли тестировать учеников на COVID и как обеспечат безопасность в школьных столовых?

И это лишь малая часть условий обучения, о которых сейчас беспокоятся родители, учителя и школьники. Чтобы снять большинство волнующих вопросов, глава Югры Наталья Комарова провела совместный прямой эфир в Instagram с матерью одиннадцати детей, блогером Галиной Кузнецовой из поселка Сытомино Сургутского района. Они вместе вели разговор с родителями, пока не были даны исчерпывающие ответы на вопросы перед 1 сентября. Напомним, инициатором этой онлайн-встречи стала глава Югры лично. Это предложение Наталья Комарова озвучила в ходе последнего заседания оперативного штаба.

Как прозвучало в ходе эфира, все школы округа начнут новый учебный год в формате офлайн. Переход на дистанционку возможен только в случае карантина при сезонных заболеваниях и в период сильных морозов зимой. При этом любой из родителей, если опасается за здоровье своего ребенка или остерегается, что он, болея бессимптомно, может заразить коронавирусом пожилых бабушек и дедушек дома, вправе написать заявление на обучение в удаленном формате.

Учителям Югры разрешили вести урок без маски, соблюдая дистанцию с классом, а вот на переменах и в местах общего пользования ее необходимо будет надеть. Ученики могут не носить ни масок, ни перчаток. В школах откроют все имеющиеся входы, чтобы дети как можно меньше пересекались, каждому классу отведут отдельный кабинет. В столовой организуют особый график для классов, учеников рассадят, насколько это возможно, подальше друг от друга. Обеденные столы будут обрабатывать до и после приема пищи, посуду мыть в посудомоечных машинах с соблюдением высокотемпературного режима или дезинфицировать.

А в школах, в которых ведется обучение в две смены, в Югре это пока каждое третье учебное заведение, будут проводить дезинфекцию, прежде чем запускать очередной поток учеников.

За пять дней до начала учебного года планируется проверить, есть ли у учеников среди родственников и знакомых больные коронавирусом. Если да, то от школьника потребуется заключение о здоровье.

Поголовное тестирование учащихся не планируется. К слову, об этом уже заявили, например, власти Свердловской области и Ямала. В этом нет большого смысла, сегодня коронавируса нет, а через три дня -может появиться. Брать тесты массово у всех каждый день невозможно. Не случайно среди обязательных требований Роспотребнадзора массовое тестирование в школах не значится.

Как отметила губернатор Югры, сегодня во всех школах созданы условия для проведения уроков в режиме реального времени с применением цифровых образовательных ресурсов. Ну а если случится так, что все же придется перейти на дистанционный режим (жизнь показала, что исключать ничего нельзя), учащиеся будут обеспечены цифровыми средствами обучения.

- Сейчас ведется работа по приобретению мобильного оборудования на субсидии регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" и средства от участия в федеральном проекте "Школьная цифровая платформа". Это позволит к 1 сентября обновить материально-технический фонд школ региона, - констатировала Наталья Комарова.

Сегодня все школы имеют соглашение о сотрудничестве с организациями здравоохранения, к каждой школе прикреплен медицинский работник. В случае появления первых признаков недомогания учащимся будет оказана необходимая медпомощь, проведена консультация.

Отвечая на вопрос югорчан об организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, губернатор подчеркнула, что работа коррекционных школ будет осуществляться в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

С 1 сентября в Югре в формате офлайн начнутся и занятия в вузах при соблюдении строгих мер санитарной безопасности. Также вводится обязательный масочный режим.

- Маски можно будет не носить на творческих занятиях, а также педагогам во время проведения лекций. Кроме того, с 1 сентября во всех вузах регулярно будут измерять температуру и дезинфицировать воздух, - сообщила губернатор.

Отметим, студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов из группы риска будет предоставлена возможность работать дистанционно. Иностранные студенты вузов региона смогут приступить к учебе только после 14-дневной изоляции и сдачи теста на коронавирус.

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В ходе прямого эфира в Instagram Наталья Комарова ответила и на вопросы о дошкольном образовании. Так, по словам главы региона, в августе детские сады Югры с соблюдением мер безопасности приступили к увеличению количества дежурных групп.

Губернатор отметила, что справка на COVID-19 детям для посещения детского сада не требуется, при этом воспитанники не будут носить маски. Для преподавателей же масочный режим сохраняется, но при проведении обучающих занятий по развитию речи для формирования правильного произношения звуков педагоги могут маски не использовать. Также воспитатели должны предоставить медицинское заключение об отсутствии коронавирусной инфекции.

- Все дети, ранее находящиеся в режиме самоизоляции дома с родителями, могут воспользоваться правом посещения дошкольной образовательной организации. При этом родителям необходимо уведомить организации о выходе из режима самоизоляции не менее чем за сутки до дня выхода в детский сад, -отметила Наталья Комарова.