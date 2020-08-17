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17.08.2020 11:10
Рубрика: Происшествия

На Урале осужден водитель, по вине которого погиб заслуженный врач РФ

Текст: Татьяна Воробьева

Кировский районный суд в Екатеринбурге вынес сегодня приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб заслуженный врач России, преподаватель медицинского университета и завотделением Центра гигиены и эпидемиологии Владимир Ентус.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
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Несчастье случилось 22 октября 2019 года: водитель отвлекся, не заметил 66-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть, и сбил его.

"В результате полученных травм мужчина скончался. После ДТП подсудимый скрылся с места. Позднее он все-таки сам пришел в правоохранительные органы, а то, что покинул место ДТП, объяснил состоянием стресса", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

На суде фигурант полностью признал вину и извинился перед протерпевшей стороной.

Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание - пять лет в колонии-поселении и лишение прав. "Также с подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда - полтора миллиона рублей", - уточнили в облпрокуратуре.

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