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17.08.2020 09:53
Рубрика: Общество

Создан поглощающий электромагнитное излучение материал для сетей 5G

Текст: Юлия Мякишева

Ученые УрФУ, ЮУрГУ и Национальной академии наук Беларуси разработали композит для электромагнитной и механической защиты. Он пригоден для использования в разных стандартах сотовой связи, включая 4G и 5G.

Фото: iStock
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Материал выполнен из недорогих составляющих: полиуретана и зерен корунда (кристаллического оксида алюминия). За счет полиуретана материал гибок, а за счет корунда - прочен. Последний может уменьшать амплитуду электромагнитных волн и гасить электромагнитное излучение, сообщает пресс-служба УрФУ.

- Работающие электроприборы создают электромагнитное поле, которое влияет на другие приборы. Возникают электромагнитные наводки, шумы и, как следствие, помехи. Наш композит обеспечивает уменьшение амплитуды электромагнитной волны более чем в 10 раз. Он развязывает электромагнитное взаимодействие между приборами и таким образом устраняет и предотвращает наводки и помехи, одновременно обеспечивая механическую защиту приборов от падений и ударов, что подтверждено испытаниями, - говорит руководитель научной группы Денис Клыгач из ЮУрГУ.

Материал поможет ослабить влияние электромагнитного излучения на организм человека и улучшить характеристики радиотехнических устройств, в том числе относящихся к сотовой связи.

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