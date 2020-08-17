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17.08.2020 19:11
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге участница конкурса красоты пошла в суд из-за лайков

Текст: Юлия Мякишева

Участницы конкурса красоты "Мисс бикини Екатеринбург" должны были выложить фотографию в купальнике в соцсетях. Девушка, набравшая наиболее количество лайков, стала победительницей. Но одну конкурентку результаты голосования не устроили.

Фото: iStock
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Конкурс проводился с 1 мая по 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Церемония награждения прошла в аквапарке Екатеринбурга. Однако девушка, занявшая 8 место и получившая 1000 рублей, поставила результаты под сомнение. Она попросила пересмотреть результаты, но организаторы не пошли навстречу. Тогда участница конкурса пошла в суд.

- Истец требовала признать результаты голосования недействительными и признать ее победительницей конкурса красоты. В исковом заявлении было сказано, что в день подведения итогов и определения победителей, у истца имелись все признаки победителя: были выполнены все условия, получено наибольшее количество лайков на своих открытых страницах в социальных сетях, - говорится в сообщении суда.

Несостоявшаяся королева красоты также потребовала обязать организаторов извиниться перед ней публично, потому что на церемонии награждения ведущий обвинил ее в "накрутке" лайков.

Организатор конкурса ответил, что эта девушка набрала 2609 лайков, 2297 из которых оказались накрученными, это показала проверка на специальном сайте. Поэтому 312 реальных "сердечек" принесли только 8 место.

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