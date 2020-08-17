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17.08.2020 13:42
Рубрика: Власть

Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией

Текст: Юрий Гаврилов
После нескольких месяцев перерыва, вызванного пандемией коронавируса и закрытием национальных границ, Россия возобновила наблюдательные полеты в рамках международного Договора по открытому небу.
Самолет АН-30Б. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС Самолет АН-30Б. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС
Самолет АН-30Б. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС

На этой неделе наши инспекторы на специально оборудованном самолете Ан-30Б совершат контрольный рейд над территорией Финляндии. "Полет будет выполняться в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки - Ваптаа. Максимальная дальность составит 1400 километров", - сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что "Антонов" с аппаратурой фото- и видеосъемки пройдет по заранее согласованному с официальным Хельсинки маршруту. Все это время, помимо российских инспекторов, на борту будут находиться финские специалисты. Их задача - проследить, чтобы самолет не отклонялся в сторону, а международные контролеры использовали свою технику строго в соответствии с требованиями Договора.

Ничто не ограничивает их возможности. Подписанные в Хельсинки 24 марта 1992 года соглашения разрешают инспекторам открытого неба фотографировать и снимать на видео передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры. Главное требование - чтобы на снимках распознавались основные виды вооружений.

В свое время эту программу специально создавали для бесконтактного контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил. Наблюдатели имеют право барражировать над сушей и морем, фиксировать все происходящее внизу на пленку. Но приземляться вне заранее оговоренных объектов и тем более вмешиваться в происходящее на чужих военных базах им строго настрого запрещено. Для каждой страны - участницы установлена квота на наблюдательные полеты. У России - это 42 рейда в год.

Инициатором проекта были США. Они же сейчас поставили под вопрос будущее Договора. Это случилось после того, как президент Трамп из-за явно надуманных претензий к России, заявил о скором выходе страны из соглашений по открытому небу. То американцам казалось, что наши военные не допускают их контролеров в зону российско-украинской границы. Потом в Вашингтоне стали добиваться полетов "над всей Москвой, Чечней, Калининградом" и воздушной съемки пограничной зоны вблизи Абхазии и Южной Осетии. Пару лет назад США даже зафиксировали данное требование в оборонном бюджете.

Его, между прочим, в Москве не оставили без объяснений. Мы открыто признали, что сложность в организации международных контрольных миссий на Кавказе связана с позицией Грузии. Что же касается готовности Москвы к компромиссам, то Россия ее тоже продемонстрировала, разрешив инспекторам открытого неба совершать рейды в районах наших крупных военных учений.

У Москвы - свои вопросы по исполнению американцами Договора по открытому небу. Например, недоумение вызывает запрет властей США на ночевку наших инспекторов в местах дозаправки самолета-наблюдателя. Еще удивляет весьма своеобразная география американских воздушных инспекций. Львиная доля таких проверок США приходится на Россию и Белоруссию. При этом американцы лишь два-три раза в год появляются в небе той же Германии или Великобритании.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Известно, что с момента вступления в силу соглашений по открытому небу страны - участницы этого Договора выполнили более 1,5 тысячи наблюдательных рейдов над чужой территорией. При этом с 2002 по 2019 год контролеры из США пролетали над Россией 181 раз. А наши военные инспектировали американцев в два с лишним раза реже - 77 раз. Получается, что Договор по открытому небу используется США только для того, чтобы проводить дополнительную разведывательную деятельность в отношении наших и белорусских вооруженных сил.

Тем не менее, Россия выступает за сохранение Договора. Такого же мнения придерживаются в Европе. Немало сторонников открытого неба и в самих Соединенных Штатах. Эксперты говорят, что для Америки выход из этих соглашений не столь ущербен, как для ее союзников. Шпионить с высоты за той же Россией американцам позволяют многочисленные космические спутники. У европейцев орбитальных разведывательных средств немного. Если вслед за США им тоже придется отказаться от наблюдательных полетов, отсутствие постоянно обновляемых документальных свидетельств того, что передвижения наших войск в приграничных районах не несут угрозу, хорошего настроения государствам Старого Света явно не добавит.

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