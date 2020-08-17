Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии

Российский Су-27 обнаружил над Черным морем самолеты-разведчики США и Великобритании.

Как сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, сразу три воздушные цели, которые приближались к границе РФ, засекли российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Для опознавания воздушных целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Российские летчики последовательно приблизились к воздушным объектам и идентифицировали их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет-разведчик R-1 "Сентинел" ВВС Великобритании.

После смены курса и разворота самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.