Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату

Менее 1% работников по ситуации на 1 августа имели проблемы со своевременным получением зарплаты, сообщает Росстат. Общая сумма долга работодателей перед сотрудниками составляет 2,2 млрд рублей, за год этот показатель снизился на 17,5 млн рублей. В статистическом ведомстве отмечают, что в это обследование не включены сотрудники малых организаций.

"Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2020 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 967,5 млн рублей (44,5%), в 2019 году - 481,8 млн рублей (22,1%), в 2018 году и ранее - 727,4 млн рублей (33,4%)", - уточнили в Росстате.

Почти половина задолженности образовалась на промышленных предприятиях (49%). Кроме того, проблемы со своевременным получением зарплаты случаются в добыче полезных ископаемых - 18%, строительстве - 13%, транспорте - 7%, сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках - по 5%.