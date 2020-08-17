Самым распространенным иностранным языком в Грузии остается русский

По данным опроса, проведенного грузинским офисом Network Device Interface, самым распространенным среди населения иностранным языком в Грузии остается русский. "Великим и могучим" свободно или на среднем уровне владеет почти 79 процентов граждан страны, сообщает Regnum.

К слову, на просьбу оценить уровень знания русского языка 24 процента опрошенных заявили, что знают его на высоком уровне, 45 - на среднем уровне, два процента - на начальном уровне, а 8 признали, что не имеют достаточных знаний.

Между тем, по мнению участника Международного Пушкинского конкурса "РГ", учителя Мери Джанелидзе из Грузии, авторитет русского языка в Грузии серьезно пострадал, и "самочувствие" педагогов-русистов в стране сегодня заметно ухудшились. "В учебных планах русский язык получил статус второго иностранного языка наряду с другими иностранными языками, и от школы зависит, какой иностранный язык будет включен в школьный учебный план. Второй иностранный язык начинается с пятого класса, и на изучение предмета во всех классах отводится два часа в неделю. Эти изменения привели к тому, что часть учителей русского языка потеряла работу, многие имеют неполную нагрузку", - рассказывает педагог.

Более того, по словам учителя, учебники по русскому языку практически не предусматривают изучение произведений русских писателей и поэтов, переполнены ненужным грамматическим материалом, не способствующим развитию устной речи. Также, замечает Мери, "сегодня в Грузии недостаточно методической литературы и ресурсов, необходимых для успешного преподавания.

Справка "РГ"

Специалисты Network Device Interface также представили данные о владении английским языком: им на высоком уровне владеют лишь 8 процентов участников опроса, на среднем уровне - 19, столько же знают его на начальном уровне, а 52 процентов ответили, что не имеют достаточных знаний. Три процента не знают английского вообще.

Соответственно, турецким языком на высшем уровне владеют два процента респондентов, на среднем - 6, столько же на начальном, а не имеют достаточных знаний - 80.

Социологи интересовались и тем, как знает грузинский язык негрузиноязычное население. Результаты таковы: 14 процентов респондентов ответили, что знают язык на среднем уровне, половина - на начальном, а 37 процентов не имели достаточных знаний.