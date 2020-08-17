Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по базовым рублевым вкладам. Теперь максимальная ставка в базовой линейке депозитов находится на уровне 3,5%, пишет РИА Новости.

Так, по вкладу "Сохраняй" максимальная ставка опустилась с 3,65% до 3,5%. Для получения такой ставки необходимо открывать вклад на один-два года на сумму от 400 тысяч рублей. При более длительном сроке вклада ставка составит 3,2% (ранее - 3,3%).

При этом Сбербанк запустил с 17 августа новый промо-вклад "Встречай осень", где максимальная ставка составит 4%. Для получения такой доходности вклад нужно открыть до 30 сентября минимум на год. Минимальная сумма вклада - от 50 тысяч рублей.

Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на 3 месяца (ставка 3,6%), 6 месяцев (3,8%), 12 месяцев либо 24 месяца (в обоих случаях - 4%), говорится в релизе банка. Капитализация процентов - в конце срока, пополнение вклада не осуществляется, снятие - только в части процентов, а максимальная сумма вложения не ограничена, уточняют в Сбербанке.

По итогам первой декады августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банках снизилась до очередного исторического минимума - 4,52% (ранее - 4,58%), следует из данных Банка России. Банки снижают ставки по вкладам на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

В конце июля Банк России снизил показатель еще на 0,25 процентного пункта, до нынешних 4,25% годовых - также исторического минимума. ЦБ опускает уровень ключевой ставки на фоне низких темпов инфляции (3,4% по итогам июля при целевых 4%) и необходимости восстанавливать экономический рост после провала, связанного с пандемией коронавируса.