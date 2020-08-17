"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы

Люк де Йонг из "Севильи" (в центре) забивает второй гол. Фото: AP Photo / Martin Meissner, Pool

Испанская "Севилья" вышла в финал Лиги Европы УЕФА, переиграв английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Матч между "Севильей" и "МЮ" проходил в Кельне. Английский клуб открыл счет уже на девятой минуте после того, как арбитр встречи Феликс Брых назначил пенальти в ворота испанского клуба за нарушение правил на Маркусе Рэшфорде. Бруну Фернандеш с 11-метровой отметки был точен.

"Севилья" отыгралась на 26-й минуте после того, как прострел с фланга замкнул Сусо. Голкипер "МЮ" Давид де Хеа в этом моменте сыграл не слишком удачно.

После перерыва манкунианцы устроили штурм ворот соперника, но "Севилья" выстояла. А на 78-й минуте вышедший на замену Люк де Йонг с близкого расстояния во второй раз поразил ворота Де Хеа.

"Севилья" вышла в финал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между миланским "Интером" или донецким "Шахтером".