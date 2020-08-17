Сидорова вернулась в сектор, прыгнув на 4,80 м

Действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова выиграла первый старт в сезоне. Соревнования прошли на московском стадионе имени братьев Знаменских.

Сидорова одержала победу, выполнив удачную попытку на 4,80 метра. Это третий результат сезона в мире. Анжелика штурмовала и 4,85 м, но трижды сбивала планку. Второе место заняла чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,50).

Анжелика Сидорова призналась, что довольна взятой высотой, но не качеством прыжков.

- Давно так не нервничала перед стартом. Но я рада, что начали сезон, - отметила чемпионка мира в разговоре с журналистами. - Не было ни малейшего представления, как буду прыгать, потому что не хватило времени для тренировок. Для первого старта получилось неплохо. Однако надеюсь, что прыжки станут лучше.