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17.08.2020 00:43
Рубрика: Спорт

Вспомнила про высоту

Сидорова вернулась в сектор, прыгнув на 4,80 м
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 181(8235)
Действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова выиграла первый старт в сезоне. Соревнования прошли на московском стадионе имени братьев Знаменских.

Сидорова одержала победу, выполнив удачную попытку на 4,80 метра. Это третий результат сезона в мире. Анжелика штурмовала и 4,85 м, но трижды сбивала планку. Второе место заняла чемпионка Европы среди юниоров Аксана Гатауллина (4,50).

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Анжелика Сидорова призналась, что довольна взятой высотой, но не качеством прыжков.

- Давно так не нервничала перед стартом. Но я рада, что начали сезон, - отметила чемпионка мира в разговоре с журналистами. - Не было ни малейшего представления, как буду прыгать, потому что не хватило времени для тренировок. Для первого старта получилось неплохо. Однако надеюсь, что прыжки станут лучше.

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