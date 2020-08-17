СМИ: ЦСКА предложил 10 млн евро за игрока "Спортинга"

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил португальскому "Спортингу" 10 млн евро за переход полузащитника Жоау Пальиньи. Об этом сообщает издание O Jogo.

Однако это предложение не устраивает "Спортинг", который намерен заработать на его продаже не менее 15 млн евро. Ранее 25-летним игроком интересовались английский "Вулверхэмптон" и испанский "Бетис", но переходу помешал кризис на трансферном рынке, вызванный пандемией коронавируса.

Палинья не играл за "Спортинг" последние два сезона. Полузащитник был арендован "Брагой", за которую забил 6 голов в 76 матчах.