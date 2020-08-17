СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск

Самолеты американских ВВС нанесли удары по позициям правительственных войск Сирии. В результате чего, сообщает агентство SANA, один сирийский военнослужащий погиб, еще двое - ранены.

Уточняется, что авианалет на блокпост сирийской армии произошел к юго-востоку от города Камышлы. Как передает корреспондент агентства с места событий авиаудар по контрольно-пропускному пункту был совершен после того, как военнослужащие правительственных сил воспрепятствовали прохождению патруля американских войск.

Также сообщается, что жители близлежащих деревень пытаются выразить протест в связи с авиаударом, препятствуя свободному перемещению колонн американских вооруженных сил между населенными пунктами. Агентство сообщает, что местные устраивают заграждения на дорогах и забрасывают американские бронированные машины камнями.