Составлен рейтинг ягод, снижающих риск образования тромбов

Экологически чистые ягоды могут помочь не только укрепить иммунитет, но снизить различных хронических и смертельно опасных заболеваний. Причем, употреблять дары природы можно не только летом, но и в качестве варенья осенью и зимой.

Одним из лидеров самых полезных ягод для сердца и сосудов является малина.

- Малина богата витамином С и, кроме того, в ней содержатся вещества наподобие аскорбиновой кислоты, которые предотвращают образование тромбов в сосудах, - считает врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

Врач также выделила вишню, в которой тоже присутствует высокое содержание веществ, препятствующих образованию тромбов. В эту же категорию ягод - защитников сосудов входят черная и красная смородина, клубника и ежевика.

- Не могу не сказать отдельно о крыжовнике. Его еще называют северным виноградом. Чрезвычайно полезная ягода. В нем содержится колоссальное количество витамина С и ценных веществ-биофлавоноидов. Старайтесь съедать в день хотя бы горсть крыжовника, - подчеркнула медик, сообщает kp.ru.