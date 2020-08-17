Состоялась жеребьевка групп женской баскетбольной Евролиги

Международная федерация баскетбола (ФИБА) в понедельник в Мюнхене (Германия) провела жеребьевку основного, группового этапа женской Евролиги, на котором выступят три наши команды и чертова дюжина зарубежных клубов.

Вот составы восьмерок: "А" - "Динамо" (Курск), "Надежда" (Оренбург), УСК (Прага, Чехия), "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Авенида" (Саламанка, Испания), "Лион" (Франция), "Арка" (Гдыня, Польша), победитель квалификации; "В" - УГМК (Екатеринбург), "Бурж" (Франция), "Ландес" (Мон-де-Марсан, Франция), "Фамила" (Скио, Италия), ТТТ (Рига, Латвия), "Галатасарай"(Турция), "Шопрон" (Венгрия), победитель квалификации. Ранее в отборочном раунде сыграют: "Мишкольц" (Венгрия) - "Измит" (Турция), "Жирона" (Испания) - "Сепси" (Сфынту-Георге, Румыния). Решение о дате начала соревнований женской Евролиги будет принято ФИБА 1 сентября. Москвичи уступили приз гандболистам минского СКА