Состоялась жеребьевка групп женской баскетбольной Евролиги

Новости

При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина 20:10
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы 19:44
Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности 19:30
Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства 19:20
"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси 19:16
Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple 19:09
Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату 19:03
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 18:55
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже 17:41
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины 17:22
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17:12
Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает 17:00
Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии 16:59
Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец 16:42
Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию 16:38
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 19:50
Рубрика: Спорт

Девушки узнали

Состоялась жеребьевка групп женской баскетбольной Евролиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Международная федерация баскетбола (ФИБА) в понедельник в Мюнхене (Германия) провела жеребьевку основного, группового этапа женской Евролиги, на котором выступят три наши команды и чертова дюжина зарубежных клубов.

Вот составы восьмерок: "А" - "Динамо" (Курск), "Надежда" (Оренбург), УСК (Прага, Чехия), "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Авенида" (Саламанка, Испания), "Лион" (Франция), "Арка" (Гдыня, Польша), победитель квалификации; "В" - УГМК (Екатеринбург), "Бурж" (Франция), "Ландес" (Мон-де-Марсан, Франция), "Фамила" (Скио, Италия), ТТТ (Рига, Латвия), "Галатасарай"(Турция), "Шопрон" (Венгрия), победитель квалификации.

Ранее в отборочном раунде сыграют: "Мишкольц" (Венгрия) - "Измит" (Турция), "Жирона" (Испания) - "Сепси" (Сфынту-Георге, Румыния). Решение о дате начала соревнований женской Евролиги будет принято ФИБА 1 сентября.

Москвичи уступили приз гандболистам минского СКА
Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"