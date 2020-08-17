Советскую БМП-1 сравнили с немецкой "Куницей"

БМП-1 стала первой в мире боевой машиной пехоты. Она была принята на вооружение в 1966 году, впервые ее открыто показали на юбилейном ноябрьском параде в 1967 году.

Когда "единицы" проехали по брусчатке Красной площади, в Германии уже около года велись работы над своей БМП. Ее назвали Marder - "Куница". В 1969 году был изготовлен первый экземпляр.

По компоновке она напоминает своего конкурента из СССР. Как и у него, в передней части корпуса находится 600-сильный двигатель и трансмиссия. В середине расположено боевое отделение, в башне которого смонтирована 20-мм нарезная автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Экипаж - три человека. В отсеке десанта помещается семь пехотинцев. Максимальная скорость - 70 км/ч.

Водные преграды преодолевались при помощи устанавливаемых специальных поплавков, при этом скорость передвижения не превышала 6 км/ч. Первоначально масса достигала 28 000 кг против 13 000 кг у БМП-1. Это обусловлено более толстой броней и значительно большими размерами. Так, машина из ФРГ имела высоту от 2 950 до 3 030 мм (в зависимости от модификации), а советская всего 1 924 мм.

По мере развития средств поражения из-за дополнительной защиты продолжал расти и вес, в самой последней версии он достигал 33 500 кг, а это уже больше, чем у танка Т-34-85 (32 000 кг).

Всего было изготовлено чуть более 2 100 Marder, "единиц" - более 20 000 штук. Если германские средства доставки пехоты были закуплены лишь тремя иностранными государствами, то советские поставлялись более чем трем десяткам. Причем во многих они служат до сих пор.