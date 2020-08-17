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17.08.2020 14:36
Рубрика: Экономика

Средняя цена российской нефти Urals составила 44,25 доллара за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Средняя цена на российскую нефть марки Urals за период с 15 июля по 14 августа 2020 года составила 323,9 доллара за тонну или 44,25 доллара за баррель. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Фото: iStock
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За период с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals, установленная на август была 43,83 доллара за баррель. От расчета средней цены определяется размер экспортной пошлины на следующий месяц для российской нефти марки Urals. Таким образом, экспортная пошлина для нее с 1 сентября 2020 года вырастет на 0,6 доллара и составит 47,5 доллара за тонну. В июле экспортная пошлина равнялась 46,9 доллара за тонну.

Минфин также сообщает, что с 1 сентября пошлина на высоковязкую нефть повысится с 4,6 до 4,7 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с 14 до 14,2 долларов за тонну, а на темные - с 46,9 до 47,5 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится с 14 до 14,2 долларов за тонну, а прямогонного (нафта) - с 25,7 до 26,1 доллара за тонну. Пошлина на кокс составит 3 доллара за тонну.

Сохранится льготная нулевая ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и "Приразломного" месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли. Также останется нулевой пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ.

Средняя стоимость Urals второй месяц удерживается выше цены отсечения в российском бюджете, которая в этом году составляет 42,4 доллара за баррель марки Urals. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России в 2020 году. Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ), средства которого сейчас используются для восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Средняя стоимость Urals была ниже цены отсечения с апреля по июнь 2020 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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