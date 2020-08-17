Сроки оформления инвалидности могут сократиться

Срок прохождения медико-социальной экспертизы, на которую направляют граждан для установления инвалидности, в ближайшее время сократится, сообщили в Минтруде. Способствовать этому будет принятие перечня медицинских обследований для получения клинико-функциональных данных, разработанного министерствами труда и здравоохранения. Документ проходит общественное обсуждение.

"Перечень необходим, чтобы сократить сроки оформления инвалидности для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в документе определено, какие обследования необходимо пройти по тому или иному заболеванию, что позволяет не обращаться за получением отдельного направления для каждого обследования, - пояснили в Минтруде. - В него вошли более половины всех заболеваний, при которых граждан направляют на медико-социальную экспертизу из медорганизаций".

По действующим правилам для установления инвалидности врач мог сам назначить необходимые обследования, добавили в ведомстве. Человек их проходил, а потом выяснялось, что собранных данных недостаточно. Тогда врач выписывал новые направления, процедура экспертизы затягивалась. Теперь будет четкая инструкция, к каким врачам надо направить заявителя и какие вопросы перед коллегами поставить. Это исключит уходы на второй и третий круги обследований.

"В перечень включены только те обследования, которые и так должны быть проведены для постановки диагноза и назначения лечения, а также контроля за его эффективностью", - заверили в Минтруде. Как и прежде, прохождение всех этапов медико-социальной экспертизы останется бесплатным для гражданина, заверил представитель ведомства.