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Старые смартфоны Huawei не получат обновления Android. Что случилось

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2020,  
14:21

В мае 2019 года Министерство торговли США запретило многим американским компаниям сотрудничать с Huawei. Однако правительство страны предоставило Huawei "отсрочку", чтобы она могла работать с Google в рамках выпуска обновлений Android для смартфонов, выпущенных до вступления запрета в силу.

Срок действия этой отсрочки истек 13 августа, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что, судя по отсутствию каких бы то ни было заявлений от любой из заинтересованных сторон, можно предположить, что смартфоны Huawei и Honor не смогут получать обновления для Android, включая патчи безопасности.

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Кроме того, старые смартфоны не смогут проходить аттестацию SafetyNet, что сделает невозможным использование на них банковских и платежных приложений, а также некоторых игр.

Будет ли предоставлена Huawei новая отсрочка, неясно.

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