Столица Татарстана примет этап Кубка мира по плаванию

Международная федерация плавания (FINA) уже сейчас обнародовала расписание этапов Кубка мира-2021. Отрадно, что одно из шести таких соревнований примет столица Татарстана Казань.

Причем в Казани 28-30 октября будущего года состоится заключительный этап, где и определятся все лауреаты двухмесячного турнира. Ранее старты пройдут в Сингапуре (сентябрь, конкретные даты будут уточнены позже), китайском Цзинане (сентябрь), немецком Берлине (1-3 октября), столице Венгрии Будапеште (7-9 октября) и в бассейне главного города Катара Дохе (21-23 октября).

По данным пресс-службы FINA, призовой фонд Кубка мира-2021 составит порядка 2,5 млн американских долларов. Пловцы в этом розыгрыше будут соревноваться на так называемой "короткой" воде, то есть в 25-метровых бассейнах. Чемпионат мира-2021 пройдет в декабре в Абу-Даби (ОАЭ).