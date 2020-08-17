Столица Татарстана примет этап Кубка мира по плаванию

Новости

При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина 20:10
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы 19:44
Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности 19:30
Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства 19:20
"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси 19:16
Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple 19:09
Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату 19:03
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 18:55
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже 17:41
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины 17:22
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17:12
Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает 17:00
Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии 16:59
Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец 16:42
Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию 16:38
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 19:48
Рубрика: Спорт

Вода Казани

Столица Татарстана примет этап Кубка мира по плаванию
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Международная федерация плавания (FINA) уже сейчас обнародовала расписание этапов Кубка мира-2021. Отрадно, что одно из шести таких соревнований примет столица Татарстана Казань.

Причем в Казани 28-30 октября будущего года состоится заключительный этап, где и определятся все лауреаты двухмесячного турнира. Ранее старты пройдут в Сингапуре (сентябрь, конкретные даты будут уточнены позже), китайском Цзинане (сентябрь), немецком Берлине (1-3 октября), столице Венгрии Будапеште (7-9 октября) и в бассейне главного города Катара Дохе (21-23 октября).

Минспорт выделил ВФЛА субсидию на погашение долга перед World Athletics

По данным пресс-службы FINA, призовой фонд Кубка мира-2021 составит порядка 2,5 млн американских долларов. Пловцы в этом розыгрыше будут соревноваться на так называемой "короткой" воде, то есть в 25-метровых бассейнах. Чемпионат мира-2021 пройдет в декабре в Абу-Даби (ОАЭ).

Спорт Виды спорта Водный спорт

Главное сегодня

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"