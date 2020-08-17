Стоматолог рассказала о новых технологиях для безупречной улыбки

Новые методики лечения и коррекции зубов позволяют победить практически любые болезни полости рта и обеспечить безупречную улыбку. Однако проводить их следует строго в специализированных клиниках.

Революцию в лечении воспалительных и атрофических заболеваний полости рта произвела процедура плазмолифтинга, когда пациенту с помощью инъекций вводят его собственную плазму крови, обогащенную тромбоцитами. Процедура помогает победить любые воспалительные процессы в ротовой полости, устранить неприятный запах и ускорить заживление ран. Плазмолифтинг будет полезен, например, при установке имплантов.

"Однако он противопоказан при беременности и в период лактации, обострении хронических заболеваний внутренних органов, диабете, проблемах с эндокринной системой, наличии вирусных, грибковых или онкологических заболеваний, проблемах со свертываемостью крови и непереносимости гепарина", - сообщила aif.ru главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян. Кроме того, за сутки до посещения клиники предстоит отказаться от жирной и жареной пищи, много пить и не употреблять алкоголь.

Для любителей кофе и чая может пригодиться холодное отбеливание зубов. Использование галогенных или LED-ламп позволяет избежать неприятных ощущений и добиться эффекта за одну процедуру. Впрочем, холодное отбеливание нельзя проводить до 16 лет, при беременности и в период лактации, при наличии аллергии на вещества, входящие в состав кислородного геля. Оно также противопоказано людям с сахарным диабетом, патологической стираемостью зубов или онкологическими заболеваниями.

Скорректировать прикус позволят особые капы - элайнеры. В отличие от брекетов, которые фиксируются на каждый зуб, элайнеры изготавливаются на всю челюсть и потому практически незаметны. Виниры и люминиры - тонкие накладки, которые закрывают внешнюю поверхность зубов. Решают сразу несколько проблем: корректируют размер и форму, убирают щели, позволяют забыть о потемнениях, с которыми не справится отбеливание.