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17.08.2020 19:51
Рубрика: Спорт

Песчинки на Неве

У пляжных футболистов суперфинал первенства России
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
На песчаной площадке санкт-петербургского спортивного комплекса NOVA ARENA в среду стартует суперфинальный этап чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За "золото" и призовые места поспорят: в группе "А" - столичные "Локомотив" и "Спартак", "Динамо-Самара", в тройке "В" - питерский "Кристалл", саратовская "Дельта" и ЦСКА. Они проведут однокруговые турниры 19-21 августа, определяя состав полуфинальных пар.

Фото: Reuters
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Короткий плей-офф состоится 22-го и 23-го числа последнего месяца календарного лета, то есть новый чемпион России станет известен в ближайшее воскресенье.

На предварительной стадии восемь команд играли в два круга в Москве. Итоговое положение следующее: "Локомотив" - 34 очка, "Кристалл" и "Дельта" - по 27, "Спартак" - 24, ЦСКА - 17, "Динамо-Самара" - 12, ЭЛМОНТ (Королев Московской области) - 4, "Крылья Советов" (Самара) - 3.

Спорт Футбол Пляжный футбол

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