Теннисистка Симона Халеп снялась с US Open

Вторая ракетка мира Симона Халеп объявила, что не примет участия в Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке. Соревнования пройдут с 30 августа по 13 сентября.

- Всегда говорила, что на первом месте мое здоровье. Потому я останусь в Европе, где буду тренироваться и играть, - написала Халеп на своей странице в Twitter.

Таким образом, с US Open снялись уже шесть представительниц топ-10. При этом на турнире сыграют Каролина Плишкова (Чехия), Серена Уильямс (США), Софья Кенин (США) и Наоми Осака (Япония).

Возвращаясь к Халеп, добавим, что она вышла на чистое пятое место по количеству титулов среди действующих теннисистов. Победив в турнире категории International в Праге, она завоевала 21-й трофей в карьере. По этому показателю Симона обогнала представительницу Беларуси Викторию Азаренко (20). Впереди только Серена (73) и Винус Уильямс (49), бельгийка Ким Клейстерс (41) и чешка Петра Квитова (27).